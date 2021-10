Camperisti senesi considerati dispersi in Alpago, ma erano al sicuro in una zona isolata

Una famiglia di quattro persone era stata data per dispersa in Alpago, in provincia di Belluno, facendo così partire decine e decine di squadre di soccorritori. Tutto inizia quando la madre, rimasta nel senese, prova più volte a contattare il figlio, il quale era impossibilitato dal rispondere per la carenza del segnale telefonico. La donna, allora, ha deciso di contattare i carabinieri del luogo, i quali hanno attivato le squadre di ricerca. Così, i Vigili del fuoco, con l’elicottero Drago 1, il Soccorso alpino speleologico e tanti volontari dell’Alpago sono rimasti in perlustrazione per ore lungo tutte le aree di sosta dei camper.

Fortunatamente, il mistero si è risolto da solo quando, una volta ripresa la rete dei cellulari, la famiglia in vacanza col camper ha richiamato ed ha riferito che la realtà. I quattro hanno infatti dichiarato che si stava godendo i bramiti dei cervi in amore nelle notti e nei boschi del Cansiglio e che non avrebbero mai pensato che ci fossero uomini impegnati nelle loro ricerche.