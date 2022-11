Camper finisce contro guard rail, vigili del fuoco al lavoro stanotte sulla A1 a Montepulciano

I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti questa notte alle ore 02:30 sul tratto autostradale A1 in corrispondenza dell’ingresso all’area di servizio Montepulciano Ovest, per un incidente stradale dove un’autocaravan è finito contro il guard rail che divide le corsie. Il conducente unico occupante risulta illeso. I Vigili del fuoco hanno operato per liberare il veicolo che è rimasto incastrato nelle lamiere del guard rail. L’accesso all’area di servizio è rimasta chiusa alla circolazione per il tempo necessario alla rimozione del mezzo.