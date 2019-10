Campagna Amica, sabato si inaugura il nuovo mercato coperto

Coltiviamo l’origine delle cose: si presenta così il nuovo mercato coperto di Campagna Amica, dove ci sono la verdura e la frutta ma anche i prodotti del grano – pane, pasta e altre prelibatezze da forno – e il pesce dell’arcipelago toscano. Tra le novità le lumache e i prodotti di bellezza che derivano dalla loro preziosa bava, e anche fiori e piante. Nove aziende per il nuovo mercato di Campagna Amica che verrà inaugurato domani, sabato 26 ottobre alle 10 in via Paolo Frajese (Colonna San Marco). C’è tutta la genuinità dei prodotti del territorio, i frutti delle stagioni e del lavoro dell’uomo direttamente sui banchi del mercato che Coldiretti, ogni giovedì e sabato, proporrà ai consumatori con l’intento di offrire solo e soltanto la vera qualità e i prodotti a km zero. Il mercato di Campagna Amica è un successo con dal suo arrivo qui in via Paolo Frajese, nel 2015. Con la stagione invernale alle porte, Coldiretti ha deciso però di offrire ai consumatori un’opportunità in più: quella di poter comprare in un mercato al coperto.

Il pubblico sempre più attento al benessere, alla forma fisica e la salute, oltre che alla sostenibilità ambientale e alla volontà di difendere e valorizzare il proprio territorio, apprezza molto il mercato di filiera corta. In tutta Italia cresce la richiesta e Coldiretti Siena, oltre ai mercati già esistenti sia in via Frajese che in piazza Amendola, ha deciso di offrire un’occasione anche per l’inverno sia per i produttori che per i consumatori, con il mercato coperto.

Domani alle 10 il taglio del nastro alla presenza del sindaco Luigi De Mossi e di esponenti regionali e nazionali di Campagna Amica. A fare gli onori di casa il direttore Coldiretti Siena, Simone Solfanelli e naturalmente i produttori del territorio.

L’appuntamento sarà ogni giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 e ogni sabato dalle 8 alle 13. Il mercato di Campagna Amica è in via Paolo Frajese (Colonna San Marco, al bivio per Montalbuccio), a Siena.