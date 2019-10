Campagna Amica, arriva il mercato coperto. Il sindaco De Mossi: “Siena scommetta sull’agroalimentare di qualità”

In via Paolo Frajese al numero 7 si è aperto il nuovo mercato di Campagna Amica della Coldiretti senese. Tra i banchi di prodotti presenti stamattina c’erano tante prelibatezza del nostro territorio: la verdura e la frutta ma anche i prodotti del grano – pane, pasta e altre prelibatezze da forno – e il pesce dell’arcipelago toscano. Tra le novità le lumache e i prodotti di bellezza che derivano dalla loro preziosa bava, e anche fiori e piante.

Il mercato di Campagna Amica è stato inaugurato la prima volta nel 2015, stavolta però è stata introdotta una novità in più: quella di poter comprare in un mercato al coperto. ” Queste sono iniziative che valorizzano il territorio e le eccellenze – spiega il sindaco Luigi De Mossi presente al taglio del nastro mattutino-. Come amministrazione comunale puntiamo molto sull’agroalimentare. Per i nostri ragazzi ci sono opportunità in altri settori finora misconosciuti. Il terziario, bancario in particolar modo, sta soffrendo e ai nostri giovani dobbiamo maggiori occasioni”.

In tutta Italia cresce la richiesta e Coldiretti Siena, oltre ai mercati già esistenti sia in via Frajese che in piazza Amendola, ha deciso di offrire un’occasione anche per l’inverno sia per i produttori che per i consumatori, con il mercato coperto. ” Possiamo affermare che questo format sta avendo un successo incredibile – afferma il presidente della Coldiretti Toscana, Fabrizio Filippi-. Si sta affermando nuovamente un rapporto diretto tra consumatore e produttore. Il produttore ci mette la faccia e racconta la sua storia. Questo è apprezzato in tutti i nostri mercati in tutta Italia”.

“Questo è un biglietto da visita è un fiore all’occhiello per la nostra città- conclude il direttore di Coldiretti Siena Simone Solfanelli -. Qui infatti portiamo tutte le eccellenze, non solo agroalimentari, della provincia. Il locale chiuso ci consente di poter garantire un migliore servizio a tutti i consumatori e , vista l’affluenza, posso dire che questa cosa viene gradita”. Appuntamento quindi sarà ogni giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 e ogni sabato dalle 8 alle 13. Il mercato di Campagna Amica è in via Paolo Frajese (Colonna San Marco, al bivio per Montalbuccio), a Siena.