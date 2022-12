Camion si ribalta a Ruffolo, ferito il conducente

Incidente questa mattina poco prima delle 8 a Ruffolo, con un camion che si è ribaltato ed è uscito di strada lungo la traversa Romana-Aretina, in prossimità della Siena- Bettolle. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco di Siena. Sul posto, oltre al personale medico, polizia municipale, ed i pompieri era presente anche Arpat, anche per le opportune verifiche relative al materiale trasportato dall’automezzo. Il blocco del traffico è in via di risoluzione.