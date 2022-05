I vigili del fuoco dei comandi di Firenze e Siena sono dovuti intervenire sulla Siena Firenze, al chilometro 31 in direzione nord, per un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante che trasportava generi alimentari.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire la messa in sicurezza dell’area e le operazioni di soccorso e, peraltro, non ci sono persone rimaste coinvolte. L’intervento si è concluso questa mattina intorno alle 7.