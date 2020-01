“Cambio Rotta”: il libro di Simona Merelo approda per la prima volta a Siena

Dopo il successo dei libri che avevano come protagonista la nostra città – “SessantunoChiodi” e “Attraverso Siena” (Betti Editrice), Simona Merlo torna in libreria con “Cambio Rotta. Io e Muttley 1648 miglia sotto costa in cerca di porti senza barriere” edito dalla Mursia.

Cambio Rotta racconta il viaggio in solitario su Foxy Lady, un trimarano a vela di 8 metri, di Marco Rossato, velista disabile, che ha percorso 1648 miglia lungo le coste italiane, accompagnato solamente dal suo inseparabile cagnolino Muttley.

Simona Merlo, giornalista e scrittrice, parlando del libro dichiara: “Marco ha trascorso oltre cinque mesi in mare su un trimarano costruito in realtà per i laghi del Nord Europa e non per i mari italiani, fluttuando sull’acqua con la sola compagnia dell’inseparabile meticcio Muttley, con i campioni degli agenti inquinanti da prelevare, l’accessibilità dei porti da controllare, la presenza di plastica da documentare, le condizioni atmosferiche da monitorare… insomma un matto, una persona forse fin troppo modesta o, forse, un supereroe mascherato nato per le sfide, un uomo che ha scelto di vivere il mare e ha fatto della vela la sua passione, che ha seguito la sua sofferenza, l’ha smontata e ha scelto che tipo di persona sarebbe stata da quel preciso momento in poi”.

Partito dall’Arsenale di Venezia il 22 aprile 2018, Marco ha concluso il suo itinerario a Genova il 22 settembre 2018, rivelando una grande forza di volontà e di adattamento; insieme a Muttley, il suo cagnolino, ha percorso sessanta tappe intorno alla Penisola navigando entro le sei miglia, un giro necessario per poter parlare di un mondo della vela aperto a tutti, dei diritti delle persone con disabilità, della patente nautica, dell’allarmante livello di inquinamento dei mari e degli oceani, dell’accessibilità dei porti italiani.

Per scoprire tutto su Cambio Rotta, l’appuntamento è per mercoledì 15 gennaio alle 17.30 alla Biblioteca degli Intronati di Siena dove con l’autrice dialogheranno l’assessore allo sport del Comune di Siena Paolo Benini e la storica Maura Martellucci. L’incontro sarà coordinato da Raffaele Ascheri, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca.