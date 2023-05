Cambiamento climatico, Bastianoni: “Ai ragazzi dico: ribellatevi, bisogna farsi sentire per difendere il nostro futuro”

“Mi sento di invitare i ragazzi a ribellarsi perché da questo passa il nostro futuro e quello delle generazioni successive. Bisogna ribellarsi in modo civile e farsi sentire”. Ad affermarlo è Simone Bastianoni, presidente di Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena, oggi a margine del primo appuntamento di ConversAzioni carbon neutral, primo appuntamento che la stessa Alleanza ha organizzato di fronte agli studenti delle scuole superiori del territorio. L’occasione per Bastianoni è stata dunque propizia per mandare un messaggio ai più giovani. Durante l’iniziativa è stato presentato lo studio “I risultati dell’inventario dei gas serra della provincia di Siena per il 2020” che ha certificato come la nostra provincia sia ancora carbon neutral: in quell’ anno l’assorbimento della C02 dall’atmosfera ha superato del 15% le emissioni dei gas a effetto serra. Nel 2020 le emissioni sono diminuite per via della riduzione del consumo di combustibili fossili, un effetto che si è legato anche al momento critico della pandemia da covid: il settore energetico quindi ha visto un considerevole calo di tutti i consumi di carburanti. “I dati sono positivi – commenta il presidente di FMps Carlo Rossi – . Per la nostra comunità sono un grande valore”.