Calcio, un Poggibonsi sontuoso affonda 3-0 la capolista Pianese

È un Poggibonsi sontuoso quello che oggi ha superato 3-0 la capolista Pianese e ha così inanellato la seconda vittoria consecutiva del suo 2023. Partita sublime dei giallorossi, che si prodigano in un avvio impetuoso, mettono la testa avanti con Bellini e infine contengono il ritorno degli amiatini. Nei secondi quarantacinque minuti i giallorossi salgono in cattedra e colpiscono di nuovo, prima con Riccobono, poi con Camilli.

Quella di oggi è una vittoria da incorniciare per la squadra di Calderini che oltre alla splendida prestazione regala anche il terzo posto in solitaria a -5 dal duo in testa alla classifica Arezzo-Pianese.

Poggibonsi – Pianese 3-0

Marcatori: 5’ Bellini, 16’st Riccobono, 32’st Camilli

Poggibonsi: Pacini, Di Paola (12’st Barbera), Tognetti (46’st Morosi), Chiti (12’st Rocchetti), Bonechi, Borri, Muscas (24’st Gistri), Camilli, Polo (43’st Mazzolli), Riccobono, Bellini.

A disposizione: Bruni, De Santis, Marafioti, Corcione.

Allenatore: Calderini.

Pianese: Ricco, Morelli, Lepri (25’st Pecchia), Simeoni, Lopez Petruzzi (17’st Modic), Pandimiglio (1’st Menga), Grifoni (29’st Pinto), Marino, Kouko, Rinaldini (1’st Mugelli), Kondaj.

A disposizione: Balli, Barbetta, Irace, Guadalupo.

Allenatore: Bonuccelli.

Arbitro: Andrea Zoppi (Firenze)

Assistenti: Manuel Cavalli (Bergamo), Domenico Romano (Nola)

Ammoniti: Bellini, Camilli, Mazzolli, Morelli, Pinto

Espulso: al 34’st Bellini (PO) per somma di ammonizioni

Note: al 15’ Kouko (PI) fallisce un calcio di rigore.

Angoli: 6-3.

Recupero: 2’pt; 4’st