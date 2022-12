Calcio, torna a sorridere il Poggibonsi: 3-0 al Tau Altopascio

Dopo due sconfitte consecutive, torna alla vittoria il Poggibonsi che contro il Tau Altopascio vince 3-0 dopo una prestazione convincente. Uno scatenato Regoli sigla una doppietta e si porta a quota dieci in classifica marcatori, nel mezzo Riccobono al secondo tentativo trasforma dagli undici metri. Arrivano tre punti di capitale importanza per la squadra di Calderini che si issa così a quota 29 alle spalle dell’Arezzo a quota 31 e della Pianese a quota 35 (zebrette che però saranno impegnate domani nella sfida casalinga col Grosseto).

La prima vera occasione è per gli ospiti: al 14’ Rocchetti perde un pallone sanguinoso in uscita, cogliendo in controtempo Muscas. Intercetta Borgia, che gioca dentro per Diop. Il centravanti ospite penetra centralmente, ma da pochi passi strozza la conclusione. Pallone sul fondo. Col passare dei minuti però crescono i giallorossi, al 21’ Riccobono scucchiaia per Bellini, che sguscia via e si infila, passando su Meucci e Vannucci. La rasoiata con il destro dell’attaccante termina di poco fuori. La rete del vantaggio arriva dopo appena due minuti: al 23′ Riccobono si accende in contropiede, bruciando Anzilotti. Tocco largo per Regoli, che fronteggia Cartano ed apre il fuoco dal limite dell’area. Il pallone, potente e preciso, si insacca per l’1-0. Alla mezz’ora c’è un calcio di rigore: Anzilotti aggancia Riccobono. L’arbitro Olmi Zippilli concede la massima punizione. Dal dischetto lo stesso Riccobono si fa però ipnotizzare dal portiere Di Biagio, che si oppone alla conclusione gettandosi alla sua sinistra: si rimane sull’1-0. Altri rigore al 35′: Riccobono parte in coast to coast e cerca il colpo di biliardo dal limite dell’area. Di Biagio si allunga. Sulla ribattuta si avventa Bellini, che viene tamponato dal portiere del Tau Altopascio. Dal dischetto si presenta ancora Gianni Riccobono, che stavolta fa centro dagli undici metri e esulta per il meritato 2-0. Il primo tempo si spegne così, dopo 4 minuti di recupero, sul 2-0 per i padroni di casa.

Al rientro dagli spogliatoi il Tau avrebbe l’opportunità per rientrare: Diop prende posizione su De Santis e viene allacciato sotto porta. L’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta lo stesso attaccante ospite. Tiro intuito da Pacini, che chiude le gambe e inchioda il pallone sulla linea. Si rimane sul 2-0. Il gol del 3-0 e del definitivo ko arriva al 76′: rimessa con le mani di Morosi, Riccobono viene a ricevere e con un gioco di prestigio fa entrare in gioco Chiti. Cross sopraffino del classe 2002, che imbecca sul secondo palo Regoli. L’attaccante del Poggibonsi sovrasta Borgia e fa centro con un terzo tempo di testa che vale anche la doppietta personale. Nel finale la partita non ha più niente da dire: finisce 3-0 allo Stefano Lotti.