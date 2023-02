Calcio, succede di tutto a Poggibonsi: i giallorossi pareggiano 4-4 col Follonica Gavorrano

Quella che va in scena allo Stefano Lotti di Poggibonsi è una gara dai mille volti e che vede Poggibonsi e Follonica Gavorrano pareggiare 4-4. I giallorossi partono forte e riescono a prendere il largo con le reti di Regoli e Gistri. Gli avversari non demordono e, nella ripresa, riescono a ribaltare tutto fino a portarsi sul 4-3 in appena quattordici minuti. Nonostante il black-out, i giallorossi sono bravissimi a riprendere il bandolo della matassa e a evitare la sconfitta grazie alla rete di Riccobono. La partita termina con un incredibile 4-4.