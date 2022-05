Finisce 1-0 la partita di playoff tra Poggibonsi e Pianese, Riccobono decide il derby senese con un gol al 42esimo del primo tempo. Pianese, prova a pareggiare i conti nel secondo tempo, ma la tattiva difensiva dei leoni non permette agli amiatini di trovare il gol dell’1-1. Poggibonsi vince la partita e stacca il ticket per andare in finale dove affronterà il Follonica-Gavorrano.