Calcio, Pistoiese e Siena si sfidano ma non si fanno male: il match finisce 1-1

SIENA (3-4-3): Lanni; Mora, Terzi, Terigi; Laverone (72′ Meli), Bianchi, Bani (61′ Guillaumier), Disanto; Caccavallo (61′ Kerbache), Paloschi (72′ Ardemagni), Guberti (61′ Fabbro). A disposizione: Mataloni, Bastianello, Dumbravanu, Farcas. Allenatore: Padalino.

PISTOIESE (4-4-2): Seculin; Nica (46′ Martina), Moretti, Venturini, Sottini; Mezzoni (72′ Valiani), Suciu (75′ Castellano), Marcucci, Pertica; Bocic (60′ Pinzauti), Di Massimo (60′ Stijepovic). A disposizione: Pozzi, Crespi, Basani, Portanova, Di Matteo, D’Antoni. Allenatore: Alessandrini.

Una partita equilibrata e ben combattuta quella disputata tra Pistoiese e Siena. I bianconeri scendono in campo determinati, con tutte le buone intenzioni per portare a casa tre punti importanti per il campionato. E lo dimostra, con forza e tante occasioni create che però non sono servite a creare la rete decisiva. Pistoia e Siena si sfidano ma non si fanno male, con una rete a testa a Pistoia finisce in pareggio. Il Siena cerca subito di allungare la partita al settimo minuti su calcio di punizione. Paloschi che spicca, la tocca di testa e crea un assist perfetto per Bianchi che la spinge in porta. Non serve attendere tanto per il pareggio della Pistoiese con un gol di precisione di Pertica. Ma il Siena non si abbatte, continua a creare occasioni, a verticalizzare in cerca di un gol in più. Dopo 90’ intensi finisce 1-1 la partita tra Pistoiese e Siena. I bianconeri tornano a casa non propriamente soddisfatti ma con un punto in più nel campionato.