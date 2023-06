Calcio: Montanari paga gli stipendi del Legnano, nessuna novità sul Siena

Sembra un incubo, invece è realtà: Emiliano Montanari, domani, pagherà gli stipendi dei tecnici e dei giocatori, ma quelli dell’Ac Legnano, club di serie D acquistato dal patron bianconero durante l’inverno. Anche per la squadra lilla, infatti, la stagione è stata tutt’altro che tranquilla, tra pagamenti non effettuati e penalizzazioni. La notizia ci viene confermata da Legnano News dove, secondo quanto ci spiega il direttore del giornale Marco Tajè, ” la situazione non viene tuttavia percepita come un problema: Montanari non vuole vendere e ancora non si sa nulla dell’iscrizione della squadra”.

Qui, invece, i tifosi sono indignati: in casa Robur, non sono emerse alcune novità e per l’iscrizione al campionato di Lega Pro mancano meno di quindici giorni.

I costi di una squadra di serie D, essendo chiaramente inferiori a quelli della serie C, sono la causa che, probabilmente, ha spinto Montanari a pagare gli stipendi arretrati, ma vi è una curiosità: il presidente non si è recato in sede a Legnano per parlare con i giocatori, ma a convocato l’intera squadra lilla a Roma, alla sede della Global Service, azienda appartenente all’ingegnere Emiliano Montanari.

Per Siena, invece, ancora ci sarà da attendere: il presidente inscriverà la Robur in C? O la città vedrà il terzo fallimento in nove anni?

Intanto, sabato scorso, i ragazzi della curva “Lorenzo Guasparri” hanno organizzato una manifestazione, partita da piazza Tolomei, direzione palazzo pubblico, ed hanno parlato con il sindaco Nicoletta Fabio della situazione.

Pietro Federici