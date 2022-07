Calcio, la stagione del Poggibonsi ai nastri di partenza

Questa mattina il Poggibonsi di mister Stefano Calderini si è radunato allo stadio per il primo allenamento della stagione 2022-2023. I lavori sono partiti alle 10 allo stadio Stefano Lotti, dove la preparazione estiva si svolgerà per intero. Questa settimana sarà dedicata solo alle sessioni mattutine, mentre da martedì 2 agosto iniziano le doppie sedute.

Nei giorni scorsi è stato definito lo staff tecnico giallorosso, i cui componenti andranno ad affiancare il responsabile della prima squadra Stefano Calderini. Confermati nelle rispettive funzioni il vice allenatore e Match analyst Giovanni Casprini e il preparatore atletico Iuri Balestri, quest’ultimo storico collaboratore di Calderini. Il ruolo di preparatore dei portieri è stato affidato a Mattia Lanzano, classe 1990, ex estremo difensore professionista e numero uno giallorosso del passato. Nella scorsa stagione è stato tesserato come preparatore del Lornano Badesse. A completare lo staff tecnico il massaggiatore Andrea Aldinucci, decennale esperienza nel settore anche in categorie superiori come la Serie A, affrontata nei ranghi della Ac Siena.

Mister Stefano Calderini ha convocato 26 calciatori per il ritiro precampionato:

Portieri

Baracco Giovanni (05)

Bruni Michelangelo (04)

Cicali Samuele (04)

Pacini Francesco (95)

Riccio Diego (05)

Difensori

Bianchi Lapo (04)

Bonechi Niccolò (01)

Borri Federico (93)

De Santis Alessandro (99)

Marafioti Tommaso (03)

Minucci Gabriele (04)

Morosi Andrea (04)

Rocchetti Lorenzo (03)

Tognetti Gian Marco (03)

Centrocampisti

Barbera Gianni (04)

Camilli Saverio (95)

Chiti Tommaso (02)

Gistri Pietro (01)

Mazzolli Federico (95)

Muscas Alberto (97)

Attaccanti

Bellini Leonardo (01)

Matacera Nicola (04)

Mignani Guglielmo (02)

Motti Matteo (98)

Regoli Vieri (92)

Riccobono Gianni (95)

Al gruppo saranno aggregati i difensori Tommaso Marafioti e Andrea Morosi, in attesa del completamento delle pratiche dei rispettivi tesseramenti. Nella lista dei convocati anche i calciatori della Juniores Nazionale Baracco, Cicali, Riccio, Bianchi, Minucci e Matacera.

La prima uscita del nuovo Poggibonsi si terrà sabato 30 luglio allo Stadio Stefano Lotti, quando i giallorossi si misureranno in un’amichevole ufficiale con la formazione Primavera dell’Empoli. Fischio di inizio alle ore 18.

Agenda fitta di impegni ad agosto, mese denso di allenamenti congiunti:

Sabato 6 agosto ore 17.00: Poggibonsi-Sinalunghese Mercoledì 10 agosto ore 17.00: Pistoiese-Poggibonsi Sabato 13 agosto ore 17.00: Poggibonsi-San Miniato Basso Sabato 20 agosto ore 17.00: Poggibonsi-Aglianese Giovedì 25 agosto ore 16.00: Poggibonsi-Fiorentina Under 18

Domenica 28 agosto il Leone sarà di scena nel Primo Turno di Coppa Italia, mentre domenica 4 settembre avrà inizio il campionato di Serie D.