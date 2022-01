Calcio, la Lega nazionale dilettanti si appella a autorità e Figc per i problemi legati al Green pass

La Lega nazionale dilettanti Toscana ha diffuso un comunicato stampa, a firma del presidente del Comitato regionale, Paolo Mangini nel quale si sottolineano le “Problematiche derivanti dall’obbligatorietà del super green pass”

“Il presidente Mangini – si legge nella nota – dopo aver pubblicamente evidenziato nei giorni scorsi le problematiche, sportive e sociali, che potevano sorgere con l’introduzione dell’obbligatorietà del Green pass rafforzato per gli atleti di età superiore ai 12 anni, in particolare per la fascia tra i 12 e 15 anni, ha portato all’attenzione della Lega nazionale dilettanti e del settore giovanile e scolastico nazionale, la difficile e delicata situazione che interessa molte società e famiglie”.

“Sia la Lega che il settore – conclude Mangini – hanno investito del problema le autorità competenti e la stessa Federazione italiana giuoco calcio per tutelare gli interessi delle società nelle interlocuzioni con le istituzioni di riferimento”.