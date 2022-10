Calcio, il Poggibonsi torna alla vittoria: 3-1 al Flaminia

Il Leone torna a ruggire. Con una prova di orgoglio e di carattere il Poggibonsi batte 3-1 la Flaminia Civitacastellana. I giallorossi colpiscono nei momenti chiave, segnando dopo 34 secondi con Motti e dopo 18 secondi della ripresa con Riccobono. Regoli chiude i conti, siglando il tris. Inutile il gol di Celentano all’88’ che serve soltanto ai fini delle statistiche. Vince 3-1 il Poggibonsi che sale così a quota 7 punti in classifica mettendo fine ad un periodo no di tre sconfitte ed un pareggio nelle ultime quattro uscite.

Dopo 34 secondi il Poggibonsi passa subito in vantaggio. Spunto di Riccobono, che calamita su di sé due avversari e sferra il colpo di biliardo verso la porta. Dellapina si allunga con la punta delle dita. Sulla ribattuta si avventa Motti, che controlla e fa centro. Il 2-0 dei leoni arriva dopo 18 secondi nella ripresa: Bellini galoppa sulla sinistra e combina con Rocchetti. Regoli viene incontro e scarica fuori per Riccobono. Il fantasista giallorosso sprigiona un bolide spettacolare che non lascia scampo a Dellapina. Il gol della staffa arriva al 72′ alla fine di un’azione sopraffina del Poggibonsi. Tutto di prima, con Barbera che appoggia dentro per Bellini. Bellini apparecchia per l’arrivo in corsa di Regoli. L’attaccante del Leone calcia in perfetto equilibrio del corpo e infila Dellapina da posizione centrale, con il pallone che subisce una leggera deviazione. Inutile il gol di Celentano dopo il contropiede condotto da Marchi che mette il turbo a centrocampo. Sulla sinistra accompagna Celentano, che al cospetto di Pacini non fallisce il tocco sottomisura.