Calcio, il Poggibonsi ribalta tutto con il Trestina: finisce 2-1 allo Stefano Lotti

Vince ancora il Poggibonsi che inanella il terzo successo di fila con il Trestina e che gli consente di accorciare dalla capolista Arezzo. Sfida che parte in salita per i giallorossi che vanno sotto nel punteggio, ma il Leone la ribalta nel secondo tempo con una sfuriata da squadra vera. Il Trestina passa in vantaggio proprio sul finire della prima frazione grazie ad uno schema da calcio d’angolo. I giallorossi si scuotono nel corso della ripresa delle ostilità: Chiti agguanta il pari, poi gli ospiti rimangono in inferiorità numerica e Regoli punisce nel finale.

Poggibonsi: Pacini, Rocchetti (44’st Marafioti), Bigozzi, Chiti (26’st Barbera), Bonechi, Borri, Muscas, Camilli, Polo (37’st Gistri), Regoli, Riccobono.

A disposizione: Bruni, De Santis, Bianchi, Iasparrone, Morosi, Corcione.

Allenatore: Calderini.

Trestina: Peixoto, Convito (31’st Di Cato), Bologna, Grea, Della Spoletina, Barbarossa, Belli, Gramaccia, Di Nofrio, Ferri Marini (29’st Bazzoffia), Brevi.

A disposizione: Montanari, Cenerini, Sensi, Montani, Bucci, Demarchis, Laurenzi.

Allenatore: Marmorini.

Marcatori: 46’pt Grea (T), 4’st Chiti (P), 34’st Regoli (P)

Arbitro: Mauro Stabile (Padova)

Assistenti: Matteo Sadikaj (Mestre), Paulo Ndoja (Bassano del Grappa)

Ammoniti: Gramaccia, Grea, Chiti, Rocchetti, Ferri Marini, Marmorini, Brevi, Gistri

Espulso: 18’st Di Nolfo (T) per condotta violenta

Angoli: 3-5. Recupero: 1’pt; 4’st.