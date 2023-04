Poggibonsi corsaro in terra romana: i giallorossi espugnano 1-0 l’Anco Marzio di Ostia Lido, vincono la loro seconda partita lontano dallo Stefano Lotti e conquistano la sicurezza di andare a giocarsi i play-off. Alla squadra di mister Calderini basta il rigore di Riccobono al 12′ per far esultare i suoi. I leoni sono bravi a resistere agli assalti dell’Ostiamare Lido e nella ripresa a controllare con autorità l’incontro.