Il Poggibonsi cede in casa per 3-1 con la Sangiovannese, dopo quaranta minuti eccezionali dei giallorossi, l’espulsione di Chiti stravolge una gara che sembrava nelle mani dei senesi. rollo della gara, incassano l’espulsione di Chiti ed un uno-due bruciante della squadra ospite. Nella ripresa i leoni tentano di gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma il pareggio non arriva. La Sangiovannese chiude l’incontro nel finale sugli sviluppi di un contestatissimo rigore. Finisce 1-3 allo Stefano Lotti.