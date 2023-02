Calcio, il Poggibonsi cala il tris e supera in trasferta il Flaminia 3-0

Il Poggibonsi dà spettacolo nel Lazio vincendo 3-0 contro il Flaminia. Gara mai in discussione, con il ciclone giallorosso che si abbatte su Civita Castellana. Risultato nel segno dei classe 2001 Bellini e Gistri, mattatori rispettivamente con una doppietta e con una segnatura in chiusura di prima frazione. Boato Poggibonsi in trasferta che accorcia sulla Pianese e si ritrova a -2 dal secondo posto e a -4 dalla capolista Arezzo.

Flaminia Civitacastellana – Poggibonsi 0-3

Flaminia: Zappalà, Pagliari (21’st Rizzo), Lo Curto, Fumanti, Mandorlini, Gasperini (23’ Massaccesi), Celentano (34’ Sirbu), Marchi, Abreu (17’st Sciamanna), Garufi, Simonelli (1’st Cruz).

A disposizione: Oliva, Simoncini, Padovano, Sabattini.

Allenatore: Nofri Onofri.

Poggibonsi: Pacini, Rocchetti (17’ Morosi), Di Paola, Gistri, Bonechi, De Santis, Muscas, Chiti (37’st Barbera), Bellini (25’st Polo), Regoli, Riccobono.

A disposizione: Bruni, Bianchi, Tognetti, Bigozzi, Machuca, Corcione.

Allenatore: Calderini.

Marcatori: 4’ e 19’st Bellini, 47’ Gistri

Arbitro: Stefano Selva (Alghero)

Assistenti: Matteo Laconi (Cagliari), Luca Mocci (Oristano)

Ammoniti: Bonechi, Bellini, Marchi, Nofri Onofri, Calderini

Angoli: 5-4

Recupero: 3’pt; 4’st