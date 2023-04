Calcio, il Poggibonsi cala il poker con il Montespaccato: nel Lazio finisce 2-4

Vittoria per il Poggibonsi che sul campo del Montespaccato non fa sconti e cala il poker. Nel Lazio i giallorossi mettono in scena una prestazione importante, con un secondo tempo tutto muscoli e grinta e conquistano tre punti importantissimi.

Ad aprire la gara, dopo appena undici minuti, è Bonechi: sul calcio d’angolo di Camilli è Bellini a colpire ma Tassi respinge. Il pallone rimane nell’area piccola e si accende una mischia furibonda, ma Bonechi è il più veloce e trova la rete del vantaggio. Al 28′ arriva il gol dell’1-1: fuga di Bosi sulla sinistra. Il calciatore laziale prende la scia sulla linea di fondo e propone un invito arretrato. Maurizi si coordina e schiaccia con il destro il pallone in fondo al sacco. Nonostante le occasioni il primo tempo si chiude sull’1-1.

Nel secondo tempo rimette subito la testa avanti il Poggibonsi: Bellini si procura un calcio di rigore, proteggendo il pallone con astuzia. Dal dischetto Riccobono infila il portiere Tassi, firmando il nuovo vantaggio giallorosso. Battuta angolatissima ed imprendibile. Dopo appena 60 secondi ecco la rete del 3-1. Ripartenza Poggibonsi. Spunto di Bellini, che subisce il ritorno della difesa locale. Sfera catturata da Di Paola. Il laterale giallorosso pennella sul secondo palo, dove Bigozzi passa con un sombrero a segna una raffinata rete di controbalzo. I Laziali provano a riaprire tutto con Calì che riconquista il pallone e serve a memoria il neo entrato Sayari, che si inserisce e trafigge Pacini sottomisura al 78′. All’81’. tuttavia ci pensa Regoli ad assestare il colpo del ko. L’attaccante, imbeccato alla perfezione da Riccobono, nonostante una iniziale indecisione, riesce a trafiggere il portiere avversario e a portare il Poggibonsi sul +2. Nel finale ci prova il Montespaccato ma arriva comunque la seconda vittoria esterna consecutiva per i leoni.