Calcio, il Poggibonsi affonda 4-0 la corazzata Arezzo. Bene il Lornano Badesse. Solo un pari per la Pianese

Era il big match di giornata quello di oggi tra Poggibonsi e Arezzo. Gli aretini arrivavano allo stadio Stefano Lotti reduci da due punti nelle ultime 3 giornate e con la necessità di riscattarsi dopo il 2-2 casalingo col San Donato. I padroni di casa, dal canto loro, dopo un ottimo avvio, erano incappati a loro volta in una sconfitta e due pareggi nello stesso periodo. Tuttavia, quella che va in scena non è la rivalsa dell’Arezzo, ma è la giornata del trionfo giallorosso: il Poggibonsi domina praticamente dall’inizio alla fine e porta a casa un rotondo 4-0. Ad aprire le danze ci pensa Bellini dopo neanche un quarto d’ora e dopo pochi minuti arriva anche il raddoppio che porta la firma di Regoli: al 24′ il tabellone segna già 2-0. Nella ripresa non cambia il copione, con Regoli che si regala la doppietta personale. A chiudere il discorso ci pensa il subentrato Manfredi che alla quarta presenza stagionale raccoglie il suo secondo gol.

Vince e convince anche il Lornano Badesse che dopo un avvio di stagione non semplicissimo sembra ora aver trovato la quadratura del cerchio con la terza vittoria consecutiva. Contro un buon Rieti ci pensa Gozzerini a sbrogliare la matassa e a realizzare il gol dell’1-0 al 54′. Nel finale arriva anche il colpo del ko con la rete di Paparusso che regala il 2-0 oltre a 3 punti importantissimi.

Non va oltre l’1-1 la Pianese che si fa bloccare in casa dalla Sangiovannese che sembra essersi definitivamente sbloccata. La squadra aretina, infatti, dopo un avvio da 3 pareggi e 4 sconfitte nelle prime 7 partite, aveva raccolto 3 vittorie nelle ultime 3 uscite. Proprio la Sangiovannese trova il gol del vantaggio al 13′ con Fantoni. Agli ospiti risponde Cesario che manda le squadre all’intervallo sull’1-1 con un gol arrivato in pieno recupero.

Giornata di campionato, in questo girone E della serie D, in cui le senesi possono sorridere. Il Poggibonsi si porta a quota 21 punti, al 3° posto e a -1 dal Follonica Gavorrano. Alle spalle dei giallorossi c’è proprio il Lornano Badesse che sale invece a quota 19. Poco più indietro c’è la Pianese a quota 17 punti che si mantiene nella parte sinistra della classifica. Rimane saldamente al primo posto il San Donato (che ha vinto 1-5 sul campo della Pro Livorno) a +4 sul secondo posto, mentre l’Arezzo scivola al quinto posto con 18 punti a -8 dalla capolista.