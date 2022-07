Calcio, Guglielmo Mignani è un nuovo giocatore del Poggibonsi

L’Us Poggibonsi è lieta di annunciare di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Guglielmo Mignani per la stagione 2022-2023. L’attaccante classe 2002 ha iniziato a giocare nel San Miniato, approdando successivamente nel settore giovanile della Robur Siena, dove ha disputato le categorie Under 15, Under 16 e Under 17. Il nuovo elemento offensivo del Poggibonsi annovera trascorsi nella Fiorentina, società con la quale ha affrontato il campionato Under 18.

Mignani si è reso protagonista di un exploit nella stagione 2020-2021 con la maglia dell’Acn Siena, impiegato come under sotto età in Serie D. In bianconero ha accumulato 28 gettoni, impreziositi da 3 reti.

Nella scorsa annata la punta di Siena ha compiuto il salto nei professionisti, venendo ingaggiato dall’Aquila Montevarchi. La sua stagione si è divisa tra Athletic Carpi e Lornano Badesse. Da gennaio a maggio con la squadra biancoazzurra, Mignani è sceso in campo per 9 volte, siglando 1 goal.

Guglielmo Mignani nasce come esterno d’attacco. Con il tempo si è evoluto in prima punta, dotata di vocazione all’aggressione della profondità. Corsa e generosità completano il bagaglio tecnico di un giovane pronto a rilanciarsi.

Le dichiarazioni di Guglielmo Mignani: “Sono convinto della scelta di Poggibonsi, perché credo che questa sia la piazza ideale per il mio riscatto dopo un’annata storta. Preferisco che sia il campo a parlare. Voglio dire soltanto che sono a disposizione del mister e che darò tutto per la maglia giallorossa”.