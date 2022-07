Calcio, Gian Marco Tognetti è un nuovo giocatore del Poggibonsi

L’Us Poggibonsi comunica di aver prelevato con la formula del prestito il difensore Gian Marco Tognetti dalla società Empoli Fbc.

Tognetti, terzino mancino classe 2003, ha esordito nel vivaio del Pontedera.bNel settore giovanile dell’Empoli, sodalizio proprietario del cartellino, ha militato nei Giovanissimi A fino agli Allievi Nazionali Under 17. Con la formazione Under 16 azzurra Tognetti ha messo in bacheca lo scudetto di categoria nella stagione 2018-2019. Dopo un anno di prestito alla Fiorentina Under 18, il nuovo innesto giallorosso si è cimentato nel suo primo campionato di Serie D con la maglia del San Donato Tavarnelle, club con il quale ha ottenuto la promozione in Serie C, scendendo in campo in 15 gare ufficiali.

Tognetti è un esterno sinistro basso, dalla propensione offensiva, ma in grado di mettere cattiveria anche in fase difensiva. Le dichiarazioni di Gian Marco Tognetti: “Sono sicuro che la scelta di Poggibonsi sia quella più giusta, poiché parliamo di una piazza importante, che certamente mi potrà valorizzare. Inizio quindi con grandi motivazioni ed entusiasmo. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, con i quali spero che di togliermi più soddisfazioni possibili.”