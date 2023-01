Cai: corso di orientamento in montagna

Un corso di due lezioni teoriche e una pratica sull’Amiata sulla cartografia e l’orientamento in ambiente innevato viene organizzato dal Club alpino italiano (Cai) di Siena. La prima lezione si terrà giovedì 12 gennaio alle 21 nella sede dell’associazione in Piazza Calabria 25 A.

La seconda lezione teorica si svolgerà il 19 gennaio e l’ultima, quella pratica, sabato 21 gennaio.

Il corso insegna come muoversi in sicurezza nelle escursioni con le ciaspole o durante le uscite di sci alpinismo mediante la conoscenza delle carte topografiche e l’utilizzo di strumenti quali bussola e GPS.

Come studiare un percorso quando la neve sommerge la vista del sentiero? Come calcolare le zone a rischio valanga? Come correlare una carta agli strumenti di nuova generazione? Le lezioni forniranno risposte a queste domande.

Per aderire al corso è indispensabile contattare telefonicamente il numero 3517262792 perché i posti sono limitati. L’iniziativa è gratuita per i soci Cai e costa 20 euro per i non soci.