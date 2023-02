Cai: corso di escursionismo. Iscrizioni da domani

Il Club alpino italiano (Cai), sezione di Siena, organizza un corso di escursionismo rivolto a tutti coloro che intendono avvicinarsi alla montagna o vogliono approfondirne la conoscenza ed affrontarla in sicurezza.

Il 6 febbraio si aprono le iscrizioni. Il numero di posti è limitato a 20. Le lezioni inizieranno il 25 marzo, dureranno fino al 25 maggio e saranno tenute dal presidente del Cai senese, Riccardo Soldati Fratiglioni. Si tratta di 3 fine settimana che comprendono tre uscite di un giorno (Montagnola, Amiata e Casentino) e tre giorni di lezioni teoriche.

Il corso insegnerà agli amanti della montagna quale zaino è più adatto, come si riempie, con quali scarponi affrontare le escursioni, come orientarsi, quali norme di sicurezza osservare durante le passeggiate, quale è l’alimentazione consigliata. Per informazioni telefonare al 347-3319939