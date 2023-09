È stato temporaneamente chiuso il ponte che unisce due strade private e porta alla località di Vada. Il ponte passa sopra la ciclabile per Colle. La chiusura ha fatto seguito all’intervento dei Vigili del Fuoco, allertati per la caduta di alcuni massi dal ponte. Per motivi di sicurezza è stato necessario chiudere al transito veicolare il ponte e chiudere un tratto della pista ciclabile. La chiusura, temporanea, si rende necessaria per consentire indagini e verifiche.