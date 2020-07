Cade tegola in Via Banchi di Sopra: nessun danno a persone, vigili del fuoco al lavoro

È stata chiusa al passaggio pochi minuti fa via Banchi di Sopra a causa di una regola caduta per strada che per fortuna non ha colpito nessuno. I vigili del fuoco sono al lavoro per capire da quale palazzo sia caduta e stanno effettuando controlli su entrambi i lati, quello della banca Monte dei Paschi e quello dell’Hotel Continental. Diversi uomini al lavoro qui in pieno centro storico e molti altri impegnati tra città e dintorni. Letteralmente sommerso di telefonate e richieste di intervento, infatti, il centralino della caserma dopo le violente raffiche di vento del pomeriggio. Le segnalazioni più frequenti per rami caduti o pericolanti e tegole.

A seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Toscana, i vigili del fuoco sono impegnati per diversi interventi relativi a danni causati dal forte vento: alberi, rami e tegole pericolanti. Le zone più colpite sono quelle delle provincie di Massa Carrara (tra Cinquale e Marina di Massa), di Lucca (zona Versilia), di Siena e di Pisa. Al momento rimangono da evadere in tutta la regione circa 220 interventi di soccorso.