Intervento dei vigili del fuoco in Pantaneto, poco fa, a causa della caduta di alcuni pezzi di intonaco dal capitello del palazzo dove si trovava l’università per stranieri. Per fortuna nessuno stava passando, per strada.

I vigili del fuoco hanno comunque verificato la situazione. Sul posto anche la polizia municipale e un tecnico del Comune per transennare l’area.