Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 10.52, per una caduta da una bicicletta in Sp 112 a Radda in Chianti. Un 57enne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte da Pegaso 1. Sono intervenute anche ambulanza di Mercatale Val di Pesa e automedica di Radda in Chianti.