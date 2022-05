I vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Pellegrini per un cornicione caduto da uno degli antichi palazzi della strada nei pressi di piazza del Campo. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, anche perché si tratta di un residuo di pietra di notevoli dimensioni.

I vigili del fuoco e la polizia municipale stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell’area.