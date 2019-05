Cacio e Pere, basta musica dal vivo. Ma i titolari non sanno niente

Si è riunita ieri sera la giunta comunale che nell’ordine del giorno ha affrontato anche la situazione riguardante il locale Cacio e Pere. Ad ora il locale rimane chiuso e da Palazzo pubblico è stato fatto trapelare che non potranno essere più fatte serate con musica live ma solamente somministrazione di cibo e bevande ed eventuale uso della televisione. Inoltre e’stato fatto sapere che, a breve, ci sarebbe stato un nuovo incontro tra il segretario generale del comune di Siena e i proprietari dell’attività che si trova nella zona della Stufa Secca.

A tal proposito è sembrato cadere dalle nuvole uno dei soci di Cacio e Pere, Luca Cianfarani dopo che lo abbiamo contattato per darci un’opinione in merito alla decisione della giunta. Il proprietario ha detto di non sapere nulla al riguardo delle scelte prese. ” Noi non abbiamo nessun incontro in previsione, nessuno me ne ha parlato. Ad ora siamo in attesa di un’ordinanza che non è ancora arrivata – afferma Cianfarani -. Dal Comune abbiamo solamente ricevuto una Pec in cui ci è stata chiesta un’integrazione ad una relazione sull’impatto acustico che noi abbiamo fatto fare da un tecnico. Mi sembra che si voglia cercare in tutti i modi una falla all’interno del locale”.

Marco Crimi