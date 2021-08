Buzzichelli: “Rifiuti, troppi disservizi: la tariffa sale, il servizio scende”

“Troppi disservizi, non siamo contenti”. L’assessore ai rifiuti e al decoro urbano del Comune di Siena Silvia Buzzichelli fa il punto della situazione sulla gestione dei rifiuti nel territorio comunale.

“Nelle ultime settimane – commenta Buzzichelli – grazie anche alle segnalazioni di tanti cittadini, abbiamo registrato numerosi disservizi del gestore Sei Toscana per quanto riguarda pulizia e lavaggio delle strade, svuotamento dei cassonetti, raccolta dei rifiuti e quant’altro. Questo ha creato diversi disagi che puntualmente arrivano al Comune di Siena da parte dei cittadini e, in generale, delle attività commerciali. E’ necessario tenere alta l’attenzione e il gestore deve farlo per primo. La tariffa è salita, ma la qualità del servizio si è abbassata”.

“Non siamo contenti dell’attività svolta – continua l’assessore del Comune di Siena – anche perché le problematiche che pure possono sorgere da parte di Sei Toscana nello svolgimento delle varie operazioni non ci vengono segnalate con prontezza e ci ritroviamo dunque a dover far fronte alle legittime proteste dei cittadini senza conoscere le questioni. Abbiamo più volte invitato il gestore a segnalare le ragioni dei disservizi che sorgono via via, ma invano. L’amministrazione comunale spende diversi milioni di euro all’anno per garantire un servizio efficiente e questi disagi minano invece la quotidianità dei senesi”.

“Faccio solo un esempio – continua Buzzichelli, – da tempo chiediamo al gestore il report relativo all’utilizzo dei container per gli imballaggi nelle zone commerciali di strada Massetana Romana e Maestri del Lavoro, in modo da ottimizzare anche questo servizio che costa 50 mila euro all’anno al Comune e quindi ai cittadini, ma non abbiamo ancora ottenuto niente. Come amministrazione comunale dobbiamo tutelare l’efficienza e l’efficacia del servizio e per questo continueremo a muoverci con grande impegno”.