Buyfood, De Mossi scrive a Saccardi, Fattorini in consiglio comunale: “A lavoro per far tornare evento a Siena”

Rifiuti e cassonetti, attività estive ma anche l’attualità con la questione di Buyfood2022 che sarà ospitato a Firenze e non più a Siena. Sono stati molteplici gli argomenti affrontati durante il consiglio comunale odierno

Buyfood, Fattorini: “”In contatto con la Regione per far tornare l’evento a Siena”

Su Buyfood c’è la “piena disponibilità “del Comune “nel proseguire “la collaborazione iniziata negli anni precedenti, ribadendo la volontà di ospitare nuovamente questo importante appuntamento, e di farsi parte diligente con la Regione per mantenere i contatti in modo l’evento torni a Siena”. Lo ha assicurato l’assessore al turismo e commercio Stefania Fattorini rispondendo ad un’interrogazione del Pd dove veniva chiesto se nelle passate edizioni di BuyFood Toscana a Siena “siano maturate difficoltà da parte del Comune nell’accoglienza di questa importante iniziativa e se l’amministrazione abbia rinnovato per tempo, anche per il 2022, la propria disponibilità alla Regione ad ospitarla, e se, comunque, adesso riconfermi detta disponibilità con l’impegno di riportarla a Siena”. Fattorini, nella risposta, ha inoltre informato l’aula sul fatto che il sindaco De Mossi ha scritto al vicepresidente regionale, Stefania Saccardi un “lettera con la quale spiega ufficialmente che l’Amministrazione ha appreso dagli organi di stampa la notizia dello spostamento di Buyfood a Firenze senza una comunicazione ufficiale del perché di questa scelta, augurandosi che non sia una decisione meramente politica, ha chiesto quindi spiegazioni”.

Rifiuti, potenziata la postazione di viale Mazzini

“Sarà potenziata la postazione stradale di viale Mazzini riducendo il disagio dei residenti, e mettendoli in condizione di fare una differenziata senza gettare indiscriminatamente i rifiuti in un unico contenitore come è avvenuto per 20 anni”. Lo ha annunciato il vicesindaco di Siena Andrea Corsi rispondendo ad un’interrogazione di Davide Ciacci dove è stato chiesto se sia stata valutata la possibilità di un posizionamento di cassonetti di nuova generazione in via Manetti visto “che nella zona in questione, non coperta dal “porta a porta”, mancano appositi cassonetti e che i residenti tra cui gli anziani dei civici più lontani sono costretti a recarsi in via S. Martini o in via Mazzini”.

Fortezza, Comune e Camera di Commercio a lavoro sugli eventi estivi

Per la Fortezza medicea sarà organizzato un cartellone estivo di eventi, dal 10 giugno al 30 settembre 2022, a carattere culturale e sportivo, in convenzione con la Camera di Commercio. Lo ha reso noto l’assessore al turismo e commercio Stefania Fattorini mentre ha risposto all’interrogazione del consigliere Tommaso Bartalini sulla concessione degli spazi della stessa Fortezza Medicea per l’estate di quest’anno. Nello specifico Bartalini ha chiesto come il Comune intenda usare la struttura per la prossima estate. “La convenzione è in corso di sottoscrizione. Mentre l’ufficio Gare insieme alla Direzione Turismo, comunicazione e commercio e la Ccia sta lavorando al bando”, ha chiarito Fattorini ricordando come l’Amministrazione, con la delibera del 25 novembre scorso, ha deciso di procedere a un nuovo progetto senza prorogare di un altro anno la convenzione con l’associazione Pro+.

Rifiuti, differenziata oltre il 60% nei primi mesi del 2022

2In gennaio la percentuale è stata pari al 61,16%; in febbraio al 63%; nel mese di marzo al 61,32 per un totale di 61,79.Sono i dati della raccolta differenziata su Siena nei primi mesi del 2022. E sono stati diffusi dal vice sindaco Andrea Corsi in una replica all’interrogazione del gruppo Per Siena sulla raccolta dell’organico porta a porta nel centro storico e le problematiche generate dal nuovo metodo nelle periferie. Sul tema del porta a porta Corsi ha comunicato il lavoro svolto da palazzo Pubblico per evitare gli errati conferimenti, con i sacchi che sennò rimangono lungo le vie cittadine. “Sulla riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che fanno il compostaggio l’assessore ha informato che sono necessari altri passaggi con gli uffici di competenza”, così Corsi ha risposto ad una richiesta contenuta nell’interrogazione.

Sì unanime alla Giornata nazionale delle vittime civili e dei conflitti nel mondo

Approvata all’unanimità dall’assemblea consiliare, nella seduta odierna, la mozione sulla Giornata nazionale delle vittime civili e dei conflitti nel mondo. Ciacci ha chiesto l’impegno del sindaco ad aderire alla campagna “Stop alle bombe sui civili”, promossa e coordinata dall’Anvcg, in rete con Campagna italiana contro le mine e Rete italiana pace e disarmo; partecipare dal 1° febbraio 2023 alle celebrazioni della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo; e a indirizzare alle commissioni Esteri e gruppi per i diritti umani di Camera e Senato, l’invito a sostenere, con idonee iniziative di indirizzo parlamentare, il percorso diplomatico per l’adozione della Dichiarazione politica internazionale sulle armi esplosive”.