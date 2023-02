Bus navette turistiche dal Fagiolone alla risalita del Costone per snellire il traffico

Bus navette dal Fagiolone fino alla risalita del Costone (e viceversa) per impedire ai grandi autobus turistici di raggiungere in determinati orari del giorno gli approdi più prossimi al centro storico. Sigerico ha così emesso un bando per andare ad appaltare un servizio turistico di bus navette che permetterà di rendere il traffico a ridosso del centro storico più scorrevole e più snello in determinati orari del giorno. L’auspicio è che il servizio possa prendere il via già da febbraio.

Sigerico appalterà e affiderà l’incarico, le navette si muoveranno negli orari di punta pre-pranzo (dalle 12 alle 14), ovvero quando tanti studenti escono da scuola; il servizio consentirà ai visitatori in arrivo a Siena di non raggiungere direttamente i classici e tradizionali approdi turistici ai vari angoli della città, ma di arrivare al Fagiolone in Pescaia. E da qui, appunto grazie ai bus navetta, di essere trasportati fino alla risalita del Costone (e anche viceversa). E dal Costone, a piedi oppure utilizzando le scale mobili, potranno arrivare in centro. È un piano intelligente per snellire la viabilità e ha già dato i suoi frutti nel periodo nel quale è stato provato. Il servizio ha riscontrato gradimento, sia nei visitatori che così arrivano piuttosto facilmente nelle vie del centro, che tra i senesi, che hanno beneficiato di un traffico meno congestionato.

Nel bando di Sigerico si legge che “la durata dell’affidamento è fissata in tre anni scolastici, quindi per la parte residua del 2022-2023, per il 2023-2024 e per il 2024-2025”. L’importo complessivo messo a base di gara è di 197.920 euro. Il totale di ore di lavoro per l’affidamento di tre anni è di 2.474.

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Sigerico ricorda inoltre che “la commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da 3 membri, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.