Bus, domani sciopero di 24 ore

Lunedì 10 ottobre 2022 i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di due scioperi aziendali di 24 ore proclamati rispettivamente da Cobas Lavoro Privato e Fast Confsal. Durante la giornata di sciopero sono previste due fasce orarie di garanzia del personale viaggiante, differenti in ogni provincia della Toscana e sulla base di accordi sindacali presi con le precedenti aziende. A Siena il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:5.30-8.30 e 12.30-15.30. Per operai ed impiegati (compresi quelli delle biglietterie) lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. Fuori da queste fasce di garanzia la regolarità del servizio dipenderà dal grado di adesione allo sciopero.