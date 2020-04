Da lunedì a Siena si può fare domanda per i buoni spesa: ecco come

Per venire incontro alle richieste dei numerosi cittadini che stanno già contattando l’Amministrazione comunale, le domande per poter accedere ai buoni spesa per l’emergenza Covid-19 potranno essere presentate già da lunedì 6 aprile, a partire dalle 9,inviandole all’indirizzo e-mail[email protected].

Il modulo di domanda è disponibile sul sito del Comune, al link https://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Emergenza-COVID-19-sostegno-alle-famiglie-disagiate .

Resta ferma la scadenza del bando al prossimo 16 aprile.