Buoni spesa, nuove erogazioni per le famiglie senesi in difficoltà

Tornano i buoni spesa a sostegno delle categorie fragili, con un contributo massimo di 350 Euro a famiglia. La riattivazione della misura di sostegno economico nata, durante il periodo legato all’emergenza Covid all’interno del “Progetto Famiglia”, a cura dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Siena, è rivolto ad un target familiare individuato su base Isee e tiene conto di diversi elementi di fragilità come numero dei figli e condizioni di disabilità.

La misura sarà dunque attuata attraverso l’erogazione di buoni spesa dematerializzati, gestiti mediante applicativo informatico da destinare all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa.

I beneficiari della misura, da individuare a seguito di apposito avviso pubblico, dovranno avere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, residenza nel Comune di Siena, non beneficiare di rendite e/o sostegni pubblici di importo pari o superiore a 500 Euro mensili, non avere già beneficiato dell’assegnazione del buono spesa nell’anno 2022, nucleo familiare in situazioni di contingente difficoltà economica e pertanto in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di prima necessità in possesso di Isee in corso di validità non superiore a 18mila Euro.

Le richieste dovranno essere presentate a partire dal 20 luglio fino 19 agosto 2022 a mezzo pec [email protected] oppure tramite SPID utilizzando il collegamento https://www.sienafamiglia.it/bonus-spesa/ al quale è possibile scaricare anche la modulistica necessaria.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Famiglia, Casato di Sotto 23 piano terra, con il seguente orario di apertura lun-merc-venerdì (10-13) mart-gio (15-18) oppure all’indirizzo mail [email protected] oppure telefonare ai numeri 0577534553-0577292624.