Buon compleanno, Siena News! Il 29 aprile di quattro anni fa cominciava una nuova avventura per una testata online che, dopo essere stata una delle prime tre in Italia nel 1996, felice intuizione di David Rossi e di David Taddei, aveva attraversato un periodo anche burrascoso nei suoi tempi più recenti. E non è stato né facile né scontato riuscire a ritirare su il giornale. Il web non perdona.

Ci è voluta una sana dose di incoscienza e sì, anche di coraggio. Oltre a una sfrenata passione per questo lavoro.

Così, il 29 aprile del 2015, nel giorno in cui Siena celebra la sua piccola grande Santa, Caterina, dalla quale come donna senese ho preso ispirazione, il nuovo Siena News ha mosso i primi passi e ha proseguito, con forza e con costanza, senza mai fare il passo più lungo della gamba, raggiungendo nei primi mesi del 2019 la copertura organica di quasi 1,8 milioni di lettori. Sono numeri che gratificano e tanto. Significa che l’impegno e l’energia, l’entusiasmo di una redazione giovane e di tante firme di qualità che amano firmare i pezzi su questo giornale, sono un connubio che piace ai tantissimi nostri lettori, peraltro sempre pronti a condividere. In noi notizie e opinioni, il garbo e la curiosità, le storie e il territorio, la cronaca e l’attualità, i toni pacati sono ciò che ci caratterizza e così continueremo ad andare avanti perché questo, abbiamo capito, è quello che ci chiedete senza mai sfociare negli eccessi ormai imposti sul web tra sensazionalismo e fake news. Cerchiamo di stare sempre molto attenti in questo senso. E continueremo a farlo speriamo per molto tempo ancora, facendo crescere il giornale e anche il rapporto con tutti voi, lettori di qualità che ci stimolate a fare sempre meglio. Buon compleanno Siena News e grazie a quanti, con amore amicizia e fiducia hanno creduto in me.

Katiuscia Vaselli