Bufera Tls, Bezzini: “Toscana Life Sciences resta a Siena, non si discute”

Simone Bezzini, assessore alla Salute e alla Sanità, è intervenuto sulla bufera Tls questa mattina ai margini del Vaccine day. L’assessore ha replicato al sindaco di Firenze, Dario Nardella, il quale nelle ultime ore aveva, di fatto, prospettato un passaggio di Toscana Life Sciences da Siena a Firenze.

“Il legame tra Siena e Toscana Life Sciences -spiega Bezzini- oggi non è in discussione, né lo sarà mai. Un aspetto fondamentale è che a decidere sono i soci, ed i soci sono: la regione Toscana, gli enti senesi (comune, provincia, camera di commercio etc.), l’università di Siena e le altre università toscane. Il comune non è tra i soci e non può decidere niente”. L’assessore poi conclude: “Questa mattina il sindaco Nardella mi ha assicurato che non c’era alcuna intenzione di fare alcuna invasione di campo impropria”.