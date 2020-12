Bufera su Tls, Frati: “Mi auguro che parole di Nardella siano semplificazione giornalistica”

“Mi auguro che il titolo dell’articolo che ho letto con stupore sia una semplificazione giornalistica. Tls ha le sue radici profonde a Siena che ha dato un contributo fondamentale per il successo dell’Incubatore”. Così il Rettore dell’Università di Siena Francesco Frati ha commentato le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella che, in un’intervista, ha dichiarato di essere intenzionato “a portare Toscana Life Sciences a Firenze”.

“Tls è fortemente radicata a Siena e qui vi rimarrà in futuro. Rimaniamo comunque aperti a collaborazioni all’esterno, ma non è possibile pensare a una partenza della Fondazione da Siena”, prosegue.

Su Tls è intervenuta nuovamente la politica locale. “Nessuno si oppone ad una espansione di TLS, al rafforzamento della già fitta rete di collaborazioni, ad un continuo innalzamento del livello qualitativo della Fondazione. Abbiamo creduto con forza e siamo ancora convinti che il concetto espresso da Eugenio Giani in campagna elettorale di Toscana Diffusa sia un concetto basilare per lo sviluppo della nostra Regione”, questo il parere del segretario provinciale del Pd di Siena Andrea Valenti e del segretario comunale Massimo Roncucci che aggiungono “non esistono capoluoghi ricchi senza territori floridi e avanzati. Il sindaco Nardella sta amministrando bene la sua città. Non cada nell’errore di una volontà accentratrice che di certo non giova né al capoluogo né alla Toscana”.

Sul tema è intervenuto pure Fratelli d’Italia. Per il partito è “l’ennesimo tentativo di immaginare la Toscana come una appendice di Firenze. Toscana Life Sciences non solo deve rimanere a Siena in sinergia con l’università e il policlinico, ma la Regione deve investire pesantemente sul polo senese della scienza della vita”, lo rendono noto il commissario provinciale di FdI Francesco Michelotti e il coordinatore comunale Enrico Tucci che hanno inoltre annunciato la presentazione di “un ordine del giorno su questo tema in consiglio comunale e provinciale sicuri che tutte le forze politiche si uniranno compatte nella difesa di Siena e delle sue eccellenze”, concludono.