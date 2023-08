Brutto incidente a San Gimignano, camion travolge tre persone. C’è anche un bambino

Sono intervenuti i due elisoccorso Pegaso oltre a diverse ambulanze e ai carabinieri della Compagnia di Poggibonsi per un bruttissimo incidente avvenuto poco più di mezz’ora fa in viale Roma dove, per cause in corso di accertamento, un camion ha travolto tre persone.

Sul posto si stanno eseguendo rilievi e verifiche del caso, sembra che il camion si sia ribaltato affrontando la curva che porta proprio all’ingresso delle mura di San Gimignano. Qui, si trovava una famiglia di turisti stranieri – i genitori e un bambino – che sono stati travolti mentre percorrevano a piedi viale Roma.

Stando alle prime notizie, il bimbo avrebbe riportato ferite lievi. La notizia è in corso di aggiornamento.

K.V.