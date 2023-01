Bronzi San Casciano dei Bagni, l’annuncio del ministro Sangiuliano: “Saranno esposti al Quirinale”

“Stiamo restaurando questi bellissimi ritrovamenti e a marzo si riprende a scavare. Gli esperti dicono che probabilmente si troverà dell’altro. Lo annuncio: faremo una grande mostra al Quirinale, speriamo di poter partire ai primi di maggio, poi ci sarà una destinazione definitiva a San Casciano, il ministero sta acquisendo credo un edificio del 1500”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“Oggi è arrivata la conferma e siamo molto contenti. Il Quirinale per noi era lo spazio più ambito anche per il valore simbolico della nostra scoperta”. Così il sindaco di San Casciano dei Bagno Agnese Carletti commentando la notizia sulla mostra dei bronzi ritrovati nel suo Comune al Quirinale. “Quando ci siamo incontrati a novembre con il Ministro Sangiuliano mi era stato detto della sua volontà di esporre le statue al Quirinale ed ora è arrivata la conferma”, prosegue Carletti che aggiunge: “Intanto stanno andando avanti i lavori per realizzare il museo che ospiterà i bronzi”