Brindare all’anno nuovo a prezzo economico. Guida alla scelta delle bollicine

Abbiamo finalmente lasciato alle spalle questo annus horribilis, e nonostante l’ennesimo confinamento, sempre più forte è la voglia di brindare con una bollicina nella prima sera dell’anno con la speranza che sia davvero meglio di quello passato.

E’ tempo dunque di stappare una buona bottiglia! L’uso del far saltare il tappo, risale ai tempi antichi e aveva la funzione di scacciare gli spiriti maligni; quest’anno ne abbiamo bisogno come non mai. Di fronte alla scelta dello spumante giusto per l’occasione, senza dover spendere una cifra da capogiro, abbiamo pensato qualche suggerimento.

Normalmente i vini spumanti sono prodotti con uve Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero o Riesling; se sono state utilizzate solo con uve bianche sarà un blanc de blanc, se con uve a bacca scura si tratterà di un blanc de noir. A seconda del grado zuccherino crescente si tratterà Pas Dosé (o dosaggio zero), Extrabrut, Brut, Extra Dry, Dry, Demi Sec o Doux. La classificazione che incide di più sul prezzo è quella legata al metodo di produzione, per cui è’ importante distinguere le bollicine prodotte con il metodo Champenoise o metodo Classico, la cui presa di spuma e rifermentazione avviene in bottiglia, da quelli prodotti con il metodo Charmat o Martinotti, la cui fermentazione avviene in autoclave.

Il primo dà origine a vini strutturati e di corpo dal perlage raffinato e aromi fruttati eleganti; mentre con il secondo si avranno vini più leggeri, fruttati, freschi e abbastanza aromatici, ma anche economicamente più abbordabili. E’ questo il caso del Prosecco Doc, che quest’anno ha lanciato con enorme successo la versione Rosè, ma anche del Prosecco Valdobbiadene Docg. Vi potrebbero piacevolmente sorprendere anche il Durello Doc della Lessinia e l’Oltrepò Pavese Docg. Salendo con i costi possiamo scegliere i migliori spumanti italiani: Trento Doc e Franciacorta Docg.

A tal proposito, non fatevi ingannare dalla qualifica Doc o Docg; tra questi due io propenderei per il Doc! Occhio agli scaffali della grande distribuzione, perché spesso in occasione delle festività si trovano offerte a prezzi vantaggiosi, a volte anche sotto i 10,00€. A voi la scelta, alziamo i calici e buon 2021 a tutti.

Stefania Tacconi