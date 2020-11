Bright Night, torna la Notte europea dei ricercatori in Toscana

Il 27 Novembre torna la BRIGHT-NIGHT 2020, la notte Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana. Quest’anno gli appuntamenti proposti, occasioni di incontro fra ricercatori e cittadini, si terranno prevalentemente online. Saranno proposti mini conferenze, webinar, video esperimenti, contest, visite a musei scientifici, attività e laboratori in digitale. I temi al centro dell’evento toccheranno svariati campi della scienza e della cultura, con particolare attenzione a quello della sostenibilità sociale e ambientale, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il 20° anniversario della Carta Europea dei Diritti.

La squadra di BRIGHT-NIGHT è sostenuta dalla Regione Toscana ed è composta, con il coordinamento dell’Università di Firenze, dall’Università di Pisa, l’Università di Siena, l’Università per Stranieri di Siena, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scuola Normale Superiore e la Scuola IMT Alti Studi Lucca. L’iniziativa coinvolge anche un’ampia rete di enti di ricerca – fra cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’European Gravitational Observatory (EGO) – e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

Tutti gli eventi disponibili online su www.bright-night.it.