Bright Night 2023, tutti gli eventi dei due atenei senesi

Il prossimo 29 settembre Ricercatrici e Ricercatori tornano ad animare i luoghi e portare i laboratori nelle strade e piazze di Siena per Bright-Night, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori, iniziativa europea per valorizzare la ricerca universitaria.

L’Università di Siena propone quest’anno una riflessione sul tema “Esserə Umani”, ovvero sul significato che queste parole assumono nel contesto contemporaneo. L’iniziativa sarà l’occasione per presentare i progetti dell’Ateneo in tutti i campi del sapere e della scienza con un programma ricco di appuntamenti aperti al pubblico di tutte le età.

Sono oltre 100 le iniziative che il 29 settembre organizzate dall’Ateneo; ma eventi sono in programma anche durante la settimana fino al 30 settembre. Iniziative sono organizzate anche ad Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno, dove si tengono le attività didattiche dell’Ateneo.

All’Università di Siena la giornata del 29 settembre si aprirà in Rettorato con la cerimonia del PHD Graduation Day, un momento di celebrazione delle dottoresse e dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo durante l’ultimo anno All’evento parteciperà il professor Alessandro Vespignani, che terrà un intervento dal titolo “Navigating the Unknown: Science in Times of Crisis”.

Poi dalle ore 16 i dipartimenti dell’Ateneo proporranno eventi, dimostrazioni, laboratori e esperimenti nel segno di “Esserə Umani”: dall’intelligenza artificiale alla realtà virtuale e aumentata, dalle frontiere della medicina e della genetica alla biodiversità, dall’archeologia virtuale alle fonti energetiche. Ma anche le esperienze vissute dalle studentesse e dagli studenti rifugiati adesso all’Università di Siena e l’esperienza dell’Orto studentesco o la Human Library e molto altro.

Per la prima volta le attività si svolgeranno a Siena all’interno di un percorso cittadino che collega le sedi universitarie situate nella zona di Porta Romana con il cuore della città. Le attività si terranno lungo il percorso in diverse sedi: San Niccolò, Santa Chiara Lab, ex convento di San Martino, Logge del Papa, Rettorato, palazzo Piccolomini, palazzo Chigi Zondadari, Fonte Gaia in piazza del Campo, Palazzo pubblico, Fortezza Medicea. Eccezionalmente saranno aperti alla cittadinanza palazzi storici privati, mai visitati fino ad adesso.

In programma anche numerosi dibattiti aperti al pubblico che affrontano tematiche di grande attualità, come “Umanizzazione delle cure, non solo macchine ma anche persone”, che si terrà presso l’Arciconfraternita della Misericordia alle ore 17.30; a cui parteciperanno medici, pazienti e associazioni di pazienti, moderato da Viola Carignani di SienaTv. Parteciperanno: Elena Bargagli, Carlo Valerio Bellieni, Monica Bocchia, Luca Luzzi, Davide Orsini, Ilaria Bertolucci.

Ore 18.30 si terrà il dibattito “La Biodiversità: dalle parole ai fatti”, in cui si parlerà della Convenzione ONU sulla diversità biologica e del Centro nazionale sulla Biodiversità.

L’evento, che si terrà nell’Aula Magna Storica del palazzo del Rettorato a Siena, a cui parteciperanno diversi ricercatori dell’Ateneo, è organizzato dal professor Francesco Frati.

Il 29 settembre, alle ore 16.30 al complesso San Niccolò (via Roma, 56) saranno presentati i risultati delle attività promosse nell’ambito del progetto Researchers@School. Contest award” durante il quale saranno premiati i progetti più votati dalle scuole. Nel corso dell’anno Ricercatrici e Ricercatori hanno svolto lezioni e laboratori dentro le aule scolastiche per sensibilizzare i più giovani al lavoro di ricerca. L’attività, svolta a livello regionale è stata coordinata dall’Università di Siena.

Anche il Santa Chiara Lab di Ateneo presenterà numerose iniziative, presso la sede di via Valdimontone 1, all’insegna della sostenibilità e non solo. Si parlerà di agricoltura 4.0 e tracciabilità delle filiere agroalimentari, di serre idroponiche, di frontiere e orizzonti tecnologici, di assistenti virtuali e fecondità assistita; ma anche di musei, cure intelligenti e robot antropomorfi.

L’intensa giornata del 29 settembre non finirà prima della tarda notte.

Alle ore 21, presso la sede dell’Accademia Chigiana, si terrà “Istoriette amorose Dai novellieri del Quattro-Cinquecento”. Lo spettacolo porta in scena i testi di alcuni dei novellieri senesi che raccolgono l’eredità di Boccaccio e inaugurano una storia tutta nuova che li porta talvolta a compiere vistosi tradimenti talaltra a seguirne più compostamente il tracciato.

Alle ore 22 nella Fortezza Medicea si terrà lo show ad ingresso libero della band “Abba Celebration”, che proporrà i maggiori successi della storica band svedese Abba che, dagli anni settanta, continua a far ballare tutte le generazioni.

Gli appuntamenti musicali proseguiranno il giorno successivo. Il 30 settembre alle ore 22 alla Fortezza Medicea I Synthonic, seguitissimo gruppo locale capace di spaziare tra i generi dance, pop, funk e rock attraverso una proposta musicale sempre all’avanguardia, si esibirà dal vivo per chiudere l’edizione 2023 di Bright-Night, con una serata all’insegna del divertimento. A seguire è previsto un DJ Set.

Gli eventi presso la Fortezza Medicea sono organizzati in collaborazione con “Siena Summer Festival”.

Numerosi eventi sono in programma anche durante la settimana.

Si terrà il 27 settembre l’incontro “Quando il talento non basta. Marie Curie e Lise Meitner protagoniste della fisica nucleare fra scienza e società” e “L’alba delle macchine” ore 16 alla sede San Niccolò, palazzina di Fisica (via Roma, 56), Siena.

Sempre il 27 settembre alle ore 18 si terrà l’incontro “Homo sapiens, Homo sapiens sapiens…noi chi siamo?”. Una performance che racconta la complicata storia della nostra definizione come specie. Una storia affascinante con colpi di scena, aneddoti e curiosità. La performance sarà supportata da “La Serpe d’Oro” formazione musicale dedicata alla ricognizione e alla rielaborazione del repertorio dei canti popolari toscani.

“Stelle e Poesia nel Medioevo” è invece il titolo dell’evento organizzato a cura dei due Atenei cittadini. Una riflessione sulle interazioni tra poesia e astronomia nel Medioevo. Chiuderà la manifestazione l’osservazione guidata della Luna, L’appuntamento è per il 27 settembre alle ore 18 presso a sede dell’Università per Stranieri (piazzale Rosselli), Siena.

Fra le iniziative che si terranno durante la settimana si segnala la novità del dibattito aperto al pubblico “Umano, disumano, sovrumano – Scienza e coscienza al tempo dell’AI”, che si terrà il 28 settembre alle ore 14.30 presso la sede San Niccolò. L’evento verrà registrato e mandato in onda lo stesso giorno alle ore 21 sull’emittente Canale 3 Toscana. L’evento sarà moderato da Valter Fraccaro, presidente SAIHUB e vedrà gli interventi di Tommaso Braccini, Giovanna Maria Dimitri, Marco Gori, Oronzo Parlangeli, Paolo Piccari, Maria Pozzi, Domenico Prattichizzo, Simone Rossi. Introduzione a cura di Chiara Mocenni e Alessandra Viviani.

Sempre il 28 settembre si terrà alla sede San Francesco (piazza San Francesco) alle ore 17.00 il ciclo di incontri “Essere umani, essere diversi” con sessioni dedicate a “Uguaglianza di genere e obiettivo 5 dell’agenda 2030: a che punto siamo a Siena?”, “Intersezioni tra diversità biologica e culturale: quanto il nostro ecosistema ci definisce come individui”, “La biodiversità: una ricchezza da misurare” e “Un mondo di squilibri: misurare le disuguaglianze economiche e sociali”.

Infine, il 28 alle ore 18.30 presso il Chiostro di San Martino si terrà il dibattito aperto al pubblico “ESSERE UMANI: Una Conversazione su memoria del passato e consapevolezza di sé, tra identità personale e collettiva” a cui interverranno Riccardo Castellana, Alessandro Fo, Alessandro Linguiti, Michele Pellegrini, oltre agli studenti della Pastorale Universitaria di Siena.

Si terrà invece il 30 settembre alle ore 19 alla Fortezza medicea il dibattito aperto al pubblico “Liberi di studiare”, durante l’evento verrà presentato il podcast omonimo realizzato presso la Casa di Reclusione di San Gimignano da alcuni collaboratori dell’Università di Siena e dell’Università per Stranieri di Siena. Sarà inaugurata la mostra fotografica intitolata “La foto che parla”, realizzata da Antonino Merlino, studente del Polo Universitario Penitenziario, curata da Lorenzo Nasi. Parteciperà al dibattito il Rettore dell’Università di Siena.

Seguirà alle ore 20 lo spettacolo di Mauro Pescio “Io ero il milanese”, in cui l’autore e attore Mauro Pescio racconta la vita di Lorenzo S., un uomo che entra in carcere per la prima volta a pochi mesi e che poi 40 anni vive da fuorilegge. Lorenzo ha fatto tante scelte sbagliate, ha toccato il fondo, ma da quel fondo si è rialzato.

Tutte iniziative di UNISTRASI

Venerdì 29 settembre, Tartarugone, Piazza del Mercato, Siena

INCONTRI E GIOCHI LINGUISTICI

COSE TURCHE, TRA ORIENTE E OCCIDENTE

Durante l’incontro attraverso presentazioni e giochi interattivi verranno illustrati diversi aspetti della cultura della Turchia. Le attività sono rivolte sia ai ragazzi che agli adulti.

POLITICA, SVILUPPO RURALE E CRESCITA DEL TERRITORIO: L’ AGRICOLTURA MIGLIORATRICE” DI BETTINO RICASOLI NEL CHIANTI

Sul modello Learn and Play, accanto ad una parte di approfondimento storico sulla figura di Bettino Ricasoli sarà previsto un “gioco intelligente” attraverso il quale i partecipanti potranno sperimentare in prima persona l’importanza di svolgere in maniera scientifica operazioni enologiche e accurate pratiche di coltura della vite.

PER UNA CUCINA TRANSMEDIALE: PIATTI E VINI DELLA TRADIZIONE IBERICA E IBEROAMERICANA FRA LETTERATURA, PITTURA, CINEMA E ARTI DIGITALI

Attraverso quiz digitali e giochi interattivi, testi letterari e pittorici, proiezioni di sequenze di film o serie tv, degustazione di piatti e vini iberici, i partecipanti all’evento potranno entrare in contatto con i segreti e i lessici specifici dell’arte culinaria della penisola iberica e dell’America Latina.

L’ECOLOGIA TRAMITE I SUONI DELLA LINGUA RUSSA

Questo progetto è rivolto in particolare a futuri giovani apprendenti di lingua russa provenienti dai licei. Saranno proiettate brevi sequenze video incentrate su temi legati alla salvaguardia dell’ambiente e con sottotitoli interlinguistici in italiano insieme a giochi linguistici, brevi letture di racconti sul tema dell’ecologia, favole nazionali illustrate, con lo scopo di sensibilizzare i più giovani alla conoscenza della lingua e cultura russa.

QUANTO SONO VERDI LA PAROLE VERDI? E DOVE SONO? RIFLETTERE SULLA SOSTENIBILITÀ A SCUOLA

Alcuni studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Siena saranno guidati a riflettere criticamente su alcune parole chiave del lessico ecologico e a verificare, attraverso indagini sul campo svolte durante l’estate, se alla comunicazione verde corrisponda sempre una realtà effettivamente sostenibile.

FRANCOFONIA, FRANCOMANIA

Un viaggio in francese per tutti livelli alla scoperta delle lingue, del territorio e del patrimonio francofono. Attraverso diverse attività (quiz, giochi di velocità, di lessico, indovinelli), si propone un’introduzione alla diversità del mondo francofono: dalla sua storia alla sua ricchezza culturale, dalle prelibatezze gastronomiche alle variazioni linguistiche, dagli artisti più famosi ai paesaggi mozzafiato.

STAI FERMO UN GIRONE: IL GIOCO SULL’INFERNO DI DANTE

Stai fermo un girone è un gioco concepito sul modello del tradizionale “gioco dell’oca”, dedicato all’Inferno di Dante Alighieri e alle discipline della ricerca umanistica coinvolte nello studio del Medioevo. Per avanzare e vincere non basta avere presente l’Inferno, ma ci si dovrà anche confrontare con metodi di indagine applicati ai testi letterari, con una panoramica multidisciplinare sulla cultura medievale.

MISCHIAMOCI! DIALOGHI TRA DISCIPLINE E CULTURE DELL’UNISTRASI

L’attività consiste in una presentazione delle discipline e delle attività di tre nuovi centri di ricerca: il Centro di Archeologia per le Diversità e le Mobilità preromane – CADMO, il Centro Stranieri e Scuola – STRAS e il Centro di Studi Catalani – CAT. Tre ambiti diversi che hanno un forte nucleo in comune: il plurilinguismo, gli studi transculturali e la interdisciplinarietà. I tre centri proporranno attività per grandi e piccoli, come giochi di cultura ed esperimenti linguistici.

I LABORATORI

GENDERN: JA, ABER WIE? QUESTIONI DI GENDER IN GERMANIA TRA LINGUA E CULTURA

In questo laboratorio rifletteremo su alcune questioni di gender e sull’impatto che hanno avuto sulla lingua e la cultura tedesca. Sternchen, Bindestrich, Binnen-I sono solo alcune delle modalità per esprimersi in maniera inclusiva. Attraverso attività interattive sarà costruito un percorso volto alla sensibilizzazione delle formulazioni rispettose dell’uguaglianza di genere in diversi ambiti della comunicazione, sia orale che scritta, sia pubblica che privata.

SOSTENIBILITÀ E TRADIZIONE IN GIAPPONE: USI E NARRAZIONI

La cattedra di Lingua e letteratura del Giappone offre ai visitatori anche più giovani la possibilità di avvicinarsi ad alcuni aspetti della cultura giapponese. Si faranno dimostrazioni sull’uso del furoshiki come forma di packaging riciclabile, si insegnerà l’origami della farfalla per parlare, giocando, delle politiche sugli insetticidi e si farà un kamishibai per raccontare la percezione dello spreco alimentare nel mondo agricolo premoderno.

INAUGURANDO IL 580° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA SCRITTURA COREANA HANGUL

Il 9 ottobre 2023 ricorre il 580° anniversario della nascita della scrittura coreana hangŭl, alfabeto autoctono ideato nel 1443 dal re Sejong il Grande (1397-1450) insieme al gruppo di studiosi linguisti dell’Istituto di ricerca reale Jiphyeonjeon, con lo scopo di promuovere la letteratura tra i poveri e aiutarne l’educazione. Sarà celebrato il “Korean Alphabet Holiday” con attività coinvolgenti: laboratorio di calligrafia/scrittura coreana, laboratorio di disegno con pennarello calligrafico coreano, laboratorio fotografico, giochi, quiz e contest.

LA DIMOSTRAZIONE

DIDATTICA DIGITALE: COME VALUTARE LE PROPRIE COMPETENZE COME DOCENTI DI LINGUA

Il Centro DITALS dell’Università per Stranieri di Siena si dedica dal 2005 alla formazione dei docenti di lingua italiana. Con questa dimostrazione si rivolge a tutti i docenti di lingue e aspiranti tali per offrire una panoramica di alcuni strumenti utili esistenti in rete.

I visitatori saranno guidati nell’utilizzo di percorsi online, entrando materialmente in rete e imparando a navigare in maniera autonoma.

LO SPETTACOLO

LE STORIE DELLE DONNE, LE MIGRAZIONI E LA MEDICINA NARRATIVA. LETTURE A PARTIRE DAL PNRR DELL’ECOSISTEMA SANITARIO TOSCANO

PER UN ARCHIVIO SUI TRAUMI DELLE MIGRAZIONI

Reading collettivo a cura di Alberica Bazzoni e Tiziana de Rogatis su storie di donne e traumi delle migrazioni attraverso le voci delle scrittrici Donatella Di Pierantonio e Igiaba Scego: un universo narrativo di brani, parole chiave e commenti, collegati ai grandi quadri migratori della nostra contemporaneità.

La performance è collegata all’Archivio multimediale sui traumi delle migrazioni nell’ambito del PNRR THE (Tuscany Health Ecosystem) in Medicina narrativa e Medical Humanities, su cui verranno illustrati documenti informativi.

E PER FINIRE IN BELLEZZA, LABORATORIO DI DANZA COREANA

Venerdì 29 settembre, le iniziative Unistrasi per Bright-Night 2023 si concluderanno con un’esibizione di danza tradizionale coreana. Presso il Tartarugone di Piazza del Mercato, le artiste del Berlin Korean Dance Project eseguiranno tre repertori: danza con le spade, danza con il ventaglio e danza con il tamburo a mano.

LE MOSTRE FOTOGRAFICHE

Venerdì 29 settembre, via dei Pispini, ore 14.30

MOSTRA FOTOGRAFICA “IMMAGINI DALLO YUNNAN: A SUD DEI MONTI DELLE NUBI”

Alla scoperta del variegato mondo dello Yunnan, provincia sud-occidentale della Cina, caratterizzata da una grande varietà di popoli, lingue e tradizioni spesso molto lontane dalla cultura maggioritaria “Han”. Attraverso lo sguardo attento di due viaggiatori e fotografi, Fabio Cappelli e Mariangela Iannotta, grazie anche all’aiuto di mappe e didascalie bilingui, sarà possibile avere una prima conoscenza di questa area geografica.

Venerdì 29 settembre, Museo del Paesaggio, Castelnuovo Berardenga, ore 17

MOSTRA FOTOGRAFICA “IL LAVORO DEI LUOGHI. LE FORNACI DELLA CRETA

Inaugurazione della mostra Il lavoro dei luoghi del fotografo senese Carlo Vigni, a cura di Elisa Bruttini, nata con la collaborazione della Fondazione Musei Senesi e della galleria Lombardi Arte di Siena. La mostra indaga la dimensione dell’archeologia artigianale e industriale con una selezione di fotografie inedite dedicate al nostro territorio, nell’ambito della più ampia opera pubblicata dall’autore negli ultimi due decenni.

Sabato 30 settembre, Fortezza Medicea, ore 19

“LIBERI DI STUDIARE”in collaborazione con UNISI

I due Atenei organizzano, in collaborazione con Polo Universitario Penitenziario della Toscana e la Casa di Reclusione di San Gimignano, il dibattito “Liberi di studiare”. Sarà inoltre presentato il podcast “Liberi di studiare”, realizzato presso la Casa di Reclusione di San Gimignano e verrà inaugurata la mostra fotografica “La foto che parla”, realizzata da Antonino Merlino, studente del Polo Universitario Penitenziario, curata da Lorenzo Nasi.

A seguire, alle ore 20, lo spettacolo “Io ero il milanese”, tratto dal celebre e omonimo podcast, di e con Mauro Pescio.

