È di Brescia gara uno: 2-3 contro l’Emma Villas Aubay Siena

Primo set. Emma Villas manca il primo appuntamento della semifinale playoff tra Emma Villas Aubay Siena e Centrale del latte Brescia. Inizio faticoso ma quasi sempre in vantaggio, l’Emma Villas parte con Yudin che non manca il primo appuntamento con la palla e infila un’ottima diagonale da zona quattro. Bene anche Massari che rifila 7 punti a Brescia, con lui Yuri Romanò, il capitano, che infallibile come sempre porta a casa 8 punti alla fine del primo set. Ma Brescia non si lascia intimorire e ci mette l’esperienza con Cisolla che mette nel suo bottino personale 7 punti in attacco pari al 43%. Candeli ed Esposito presenti sotto rete, soprattutto Candeli che nonostante le ricezioni, non sempre pulite, riesce sempre a essere pronto sul primo tempo. Ma alla fine dovranno fare i conti con Rocco Barone molto presente sotto rete sia in fase difensiva che in attacco. Il primo set si conclude 25 a 21.

Secondo set. L’Emma Villas Aubay Siena inizia molto bene anche il secondo set tanto da portarsi a più 8 da Brescia. Ma i senesi si adagiano sul vantaggio e Brescia non demorde, iniziando ad accelerare il passo del gioco. Sul 20 a 17 l’Emma Villas si blocca in ricezione, Esposito mette in difficoltà i senesi tanto da riportare Brescia in vantaggio di un punto (20-21). Ci pensa Romanò da zona quattro a ripareggiare i conti. Ma il ritmo della partita, fino a poco prima, nettamente a favore per Siena, cambia e Brescia sfrutta l’occasione. Il tabellone segna 22-24 e Brescia è a un punto da chiudere, troppi gli errori, soprattutto al muro di Emma Villas e molti i punti regalati.

Terzo set. Inizia male il terzo set per l’Emma Villas Aubay Siena che deve lottare contro un Brescia dirompente. Un testa a testa complicato fino al 14 pari, bene il centrale bresciano, Candeli ben presente sotto rete soprattutto in fase di attacco. A nulla servono le difese a tre del Siena. Dall’altra parte della rete rispondono bene Yudin e Romanò anche se troppi sono gli errori in battuta dei due giovani biancoblu. Brescia si porta avanti però e sfrutta la disattenzioni dell’Emma Villas portandosi su un difficile 14-20. Ma il time-out fa scattare la scintilla dei senesi che, grazie alla carica del capitano si portano sul 20-23.

Quarto set. Uno Zamagni scatenato all’inizio del quarto set di gara uno semifinale di playoff, sia sotto rete ma anche e soprattutto in battuta. Massari non ci sta a perdere la partita e in battuta prova la botta fortissima portandosi a casa un punto importantissimo. Brescia in difficoltà a contenere la forza dell’Emma Villas Aubay Siena, 9-5 quando coach Zambonardi chiama il time-out. Ottimo anche Fabroni che gestisce la palla su più fronti sfruttando anche la presenza della seconda linea con delle ottime pipe. Massari molto bene sotto rete che sul 14-12 si vede all’attivo 4 punti in attacco. Brescia recupera su Siena con Bisi e si porta sul 14-16, ci pensa Zamagni ad accorciare le distanze con un ottimo primo tempo servito da Fabroni. Zamagni vola in cielo e la chiude sui primi tra metri del campo. Ma l’impegno del centrale senese serve a poco, Cisolla punisce i senesi con degli ottimi servizi e allunga le distanze, grazie al contributo della squadra, portandosi sul 16-19. Riflettori puntati sul capitano, Yuri Romanò, che si rende protagonista di ottimi gesti atletici, il muro di Barone fa ombra su Brescia e porta l’Emma Villas Aubay Siena a meno uno da Centrale del latte Brescia (18-19). Ancora Romanò con un’ace porta i biancoblu in vantaggio, dopo lo sbaglio di Brescia (20-19). Subito recupera Brescia con un servizio sbagliato del capitano ma ci pensa Barone che continua a mettere le ‘manone’ al muro senza far passare niente.

Molto bene anche Bisi, dall’altra parte della rete, che chiude degli ottimi paralleli senza lasciare spazio alla difesa senese. proprio lui spinge la squadra lombarda a un punto sotto (23-21). Ma è Romanò il faro dell’Emma Villas che traghetta i suoi ragazzi al tiebreak, concludendo il quarto set sul (24-22).

Tiebreak. Ancora Romanò e Jacopo Massari i protagonisti all’inizio del tiebreak nella semifinale di playoff tra Emma Villas Aubay Siena e Centrale del latte Brescia. Brescia però è presente con Bisi e Cisolla. Un testa a testa fortissimo fino al 6 pari e poi Brescia chiude il cambio campo con più uno (7-8). Ancora Esposito blocca l’attacco di Massari cin un ottimo muro, 7-9 alla ripresa del tiebreak. Brescia prova il distacco con Candeli in servizio che mette a segno un ottimo ace. Ma l’Emma Villas risponde con una buona difesa e Massari, portandosi sul 11-12. Arriva alla fine un punto ambiguo a favore di Brescia, tanto ambiguo da mettere in difficoltà la decisione arbitrale che si riserva di giocare il punto tra mille contestazioni. Alla fine la verità va in casa Emma Villas che si porta a casa il punto della parità (12-12) al tiebreak. Esposito mette a segno un ottimo primo tempo e, insieme all’errore di Romanò, porta Brescia a un punto dalla fine (13-14). Ancora Esposito su primo tempo mette fine alla partita e porta a casa gara uno.