Bottega Young: scadrà il 2 novembre il bando per mestieri creativi

Scadrà il prossimo 2 novembre il bando di ‘Bottega Young’ nell’ambito di mestieri creativi, dedicato ai giovani nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni. saranno selezionati 5 giovani cui sarà affidato un percorso da 40 ore – sarà messo a disposizione un servizio formativo e di tutoring completamente gratuito (e, anzi, arricchito da una borsa-lavoro da 700 euro al mese), oltre a nuovi spazi di coworking allestiti nelle “Scuderie” di Villa Rubini Manenti, in centro a Siena: sarà qui, infatti, che prenderà vita LABottega Young, un’officina contemporanea dedicata alla creatività giovanile sotto forma di impresa. Alla fine del percorso formativo – che inizierà nelle prossime settimane e proseguirà per tutto l’inverno – i cinque giovani selezionati avranno la possibilità di avviare davvero la loro azienda, costituendosi in forma giuridica e continuando a utilizzare gli spazi de LABottega Young, in comodato d’uso gratuito, fino alla fine del 2022.

C’è ancora tempo, dunque, per partecipare: le domande dovranno arrivare entro e non oltre le 12 del 2 novembre, indirizzate a Ufficio Protocollo del Comune di Siena, Piazza Il Campo n. 1, 53100 Siena – a mezzo raccomandata o all’indirizzo di posta certificata [email protected] . I candidati saranno poi contattati per il colloquio di valutazione. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito: www.labottegayoung.it