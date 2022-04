Boom di ingressi per il complesso del Duomo. A Siena numero di turisti da pre-pandemia

A Siena è record di turisti. Proprio ieri, infatti, il complesso del Duomo ha registrato oltre 4mila ingressi in un giorno, numeri che non si registravano dal 2019, da prima dell’emergenza sanitaria Covid-19. Un dato significativo che attesta che Siena sta tornando a diventare meta turistica di molte persone, italiane e straniere, che scelgono di venire a vedere le bellezze e la storia della nostra città. Infatti, stiamo vedendo in questi giorni un flusso abbondante di turisti che camminano per le vie del centro, merito sicuramente delle vacanze di Pasqua, ma anche sintomo di un ritorno alla normalità e se questo è solo l’inizio, la speranza è che Siena viva una stagione turistica più che positiva. Ingressi record, per ora, grazie anche all’efficienza e la funzionalità di Opera laboratori che in questi anni si è dotata di dispositivi all’avanguardia per incrementare il flusso turistico all’interno del complesso museale del Duomo.

“In questo mese – commenta Stefano Di Bello, responsabile di Opera laboratori – stiamo registrando un importante incremento di turismo all’interno del Duomo. Ieri abbiamo superato i 4mila ingressi e oggi molto probabilmente supereremo il numero. Ciò che mi preme sottolineare è il lavoro che Opera ha svolto per arrivare a registrare questi numeri. Non sono stati 4mila turisti arrivati all’improvviso, ma tutto questo è frutto di un importante lavoro di comunicazione che ha fatto si che ieri si registrasse un numero record di ingressi ‘organizzati’, ovvero la maggior parte delle persone che ha visitato il Duomo aveva già acquistato il biglietto online”.

Opera ha cessato da poco la collaborazione con il Comune per la gestione del Santa Maria della Scala, ma continua a svolgere uno straordinario lavoro per quanto riguarda il Duomo di Siena. Il 2022 segna un anno importante per l’Azienda che ha deciso di investire nella comunicazione cercando di rendere il servizio offerto di qualità e sempre più vicino al visitatore.

“Quest’anno – conclude Di Bello – abbiamo deciso di investire nella comunicazione, forti del passato pregresso del Covid-19. Abbiamo incrementato il booking online e perfezionato il servizio. Opera laboratori è stata la prima azienda italiana a dotarsi di un software chiamato Vox Box che ti permette attraverso il proprio smartphone di collegarsi all’audioguida, oppure di collegarsi al microfono della guida turistica. Un servizio che non è solo di qualità per il turista, ma anche un supporto alle guide senesi che non avranno più l’incombenza di dotarsi di auricolari usa e getta, tra l’altro poco sostenibili per l’ambiente. Siamo ottimisti sul futuro e sappiamo che Opera sta facendo un grande lavoro per rendere il nostro servizio più vicino al visitatore, perché si sa, la prima fonte di comunicazione è il passa parola”.

Niccolò Bacarelli